Un incendio forestal se registra desde la tarde de este martes en el sector de Sogay, distrito de Yarabamba, donde las llamas consumieron parte de la cobertura vegetal de este distrito arequipeño, según el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Arequipa.

La emergencia fue reportada al COER aproximadamente a la 1:30 p. m. por el responsable de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito, quien confirmó que el fuego continúa activo. El trabajo es evitar que se extienda hacia las viviendas de la zona.

Incendio forestal en Sogay, Yarabamba

Hasta el lugar se desplazó personal de Serenazgo de Yarabamba, que trabaja en el control y liquidación del incendio con apoyo de un camión cisterna, utilizado para contener el avance de las llamas.

De acuerdo con el COER, hasta el momento no se han reportado personas heridas ni víctimas a causa del siniestro. Se recomienda a la población a mantenerse en alerta hasta extinguir el fuego.