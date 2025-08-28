En un mundo cada vez más globalizado, dominar el idioma inglés ha dejado de ser un valor agregado para convertirse en un requisito indispensable. Así lo afirma Alonso Bedoya, gerente de Desarrollo Institucional del Británico, quien destaca que el idioma se ha consolidado como una herramienta clave para el desarrollo profesional, académico y social.

“El inglés es el pasaporte para vender al mundo y para ser competitivo en cualquier ámbito. Es la llave que abre puertas a oportunidades reales de crecimiento”, recalca Bedoya. Beca a la Excelencia es un programa que ha beneficiado a más de 300 estudiantes con una experiencia de inmersión total en el Reino Unido.

El programa consiste en un viaje a Londres, durante un mes, y cubre todos los gastos de estadía (pasajes ida y vuelta, bolsa de viaje, alojamiento y clases en una escuela de la ciudad). La beca es otorgada, todos los años, a quienes cumplan con determinados requisitos académicos (https://britanico.edu.pe/beca-a-la-excelencia/).

METODOLOGÍA

Con más de 85 años de trayectoria en el Perú, el Británico ha formado a miles de alumnos bajo la metodología active learning, donde el inglés se enseña desde el primer día en un entorno que refuerza la creatividad, interacción y participación activa.

El programa académico está estructurado en niveles básico, intermedio y avanzado. Se ofrece en modalidades presencial y online, manteniendo en ambas la misma calidad educativa. Además, los alumnos son preparados para rendir los principales exámenes internacionales como los de Cambridge e IELTS, esenciales para postular a universidades extranjeras.