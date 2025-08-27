Perú, a través de PromPerú invierte alrededor de 200 millones de soles en campañas internacionales para promocionar sus destinos turísticos en ferias internacionales de Estados Unidos, Francia y España.

Según el presidente de PromPerú, Ricardo Limo del Castillo, la estrategia busca diversificar la oferta más allá del sur del país, donde Cusco y Arequipa concentran la mayor parte de visitantes, y posicionar nuevos atractivos como la Ruta del Papa León XIV en el norte del país (Lambayeque, Piura, La Libertad y el Callao), las playas de Piura y Tumbes.

Sin embargo, mientras se refuerza la promoción en el exterior, según el propio funcionario, persisten serias limitaciones en la conectividad aérea y terrestre. “Necesitamos más vuelos, recuperar rutas como la de Arequipa con Santiago, y mejorar carreteras y aeropuertos”, reconoció Limo del Castillo, en relación a las limitantes en los aeropuertos y la falta de vuelos internacionales desde el interior del Perú. La falta de aviones y de infraestructura adecuada podría frenar el crecimiento que se busca alcanzar con las campañas internacionales.

En 2023 el Perú recibió 4,4 millones de turistas extranjeros. Para este año la meta es llegar a igual número de visitantes, pero al 2026 se espera superar esa cifra y recuperar los niveles de prepandemia. Limo del Castillo indicó que el turismo mueve alrededor de 3 mil millones de dólares en el país.