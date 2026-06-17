Este domingo 21 de junio, a las 4:00 a.m., se inicia oficialmente la temporada de invierno 2026, una estación que este año llega marcada por un fuerte descenso de temperatura en la región Arequipa, según informó el especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), José Luis Ticona.

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El funcionario adelantó que Senamhi emitirá un aviso sobre el descenso de temperatura desde este viernes 19 de junio, de alerta naranja, que se mantendrá vigente hasta el 21, afectando principalmente a la sierra alta de la región.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas en la sierra alta, como en la provincia de Caylloma, podrían descender hasta los -15°C, mientras que en la ciudad de Arequipa el frío llegaría hasta los 5°C. En distritos como Chiguata, Quequeña y Polobaya, en tanto, se prevén temperaturas cercanas a los 0°C.

“Este año, se proyecta un invierno no tan frío, situaciones no tan complicadas. Se vivirá un invierno relativamente cálido y esto se debe a que está asociado a la presencia de El Niño Costero y el inicio del Niño Global durante este mes de junio; va a condicionar que se mantengan las temperaturas”, explicó el especialista José Luis Ticona.

Respecto a las condiciones frías, el especialista exhortó a las autoridades locales a tomar las previsiones necesarias para proteger a la población estudiantil del intenso frío en los centros educativos.

Por otro lado, indicó también que en los valles costeros y algunos interandinos se prevé incremento de la temperatura diurna.