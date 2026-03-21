En una nueva edición de “Cara a Cara” con Correo, el candidato a diputado por el Partido Patriótico del Perú (N° 1), Jorge Álvarez Briceño, planteó una reforma al sistema educativo peruano y propuso que las Fuerzas Armadas tomen el control de la seguridad ciudadana ante la crisis de criminalidad.

Usted tiene una trayectoria en el sector educativo. ¿Cuál es su principal compromiso legislativo en este rubro? Mi compromiso es prohibir el lucro en la educación, tal como sucede en otros países. Todo lo que las universidades e institutos ganen debe ser reinvertido en la propia institución. Ya basta de “plata como cancha” mientras tenemos egresados sin trabajo. Las universidades deben impulsar incubadoras de negocios e invertir en los proyectos de sus propios alumnos para darles empleo. Además, debemos revalorar las carreras técnicas; el país necesita diez técnicos por cada profesional, pero el Ministerio de Educación ha fallado en fomentar esta cultura desde el colegio.

Arequipa sufre por la falta de vacantes en la universidad pública. ¿Más universidades son la solución? Nuestro partido propone que universidades de gran prestigio como San Marcos, la UNI, la UNSA o La Cantuta se desplacen a todo el país y tengan sedes en regiones. Yo creo en el acceso para todos, pero bajo un régimen de estudio riguroso: es fácil entrar, lo difícil debe ser terminar. Hoy el presupuesto de educación se muere cada año por falta de capacidad de gasto y gestión; eso tiene que cambiar con funcionarios que se capaciten afuera y repliquen buenos modelos aquí.

La inseguridad en Arequipa y el país ha llegado a niveles críticos. ¿Qué propone el Partido Patriótico del Perú para frenar las extorsiones y el sicariato? La Policía sabe dónde están los delincuentes, pero falta voluntad política y gestión. Propongo aplicar el artículo 137 de la Constitución para que la Policía pase temporalmente a manos de las Fuerzas Armadas en zonas de crisis. Quien derrotó al terrorismo fue las Fuerzas Armadas con labor de inteligencia. En el sector privado, si un gerente falla, se le retira, pero en la Policía matan a siete personas diarias y los generales siguen en sus puestos. ¿Saben mucho o qué pasa?

Usted mencionó que la Policía trabaja “un día sí y un día no”. ¿Cómo afecta esto a la seguridad? Nadie en el sector privado se da el lujo de trabajar interdiario mientras matan a nuestra gente. Necesitamos que el Estado funcione con objetivos y metas, como una empresa. Vamos a evaluar y, de ser necesario, derogar las leyes “pro-crimen” que favorecen a los delincuentes que están en el poder. La bicameralidad es una oportunidad para que entre gente limpia, pero me preocupa que el 60% de los que postulan sean los mismos que no hicieron nada por Arequipa.

¿Por qué el elector arequipeño debería confiar en su propuesta este 12 de abril? Porque soy un patriota que considera al Perú como su segunda madre. Tengo 21 años de experiencia en gestión privada y sé cómo hacer que las cosas funcionen. Invito a la comunidad a votar por gente nueva y con manos limpias. Marquen el número 1 del PPP, el Partido Patriótico del Perú. Es momento de recuperar el civismo y defender nuestro país.

PERFIL

Jorge Álvarez Briceño. Es un administrador arequipeño con maestría y doctorado, cuya formación base fue en el Colegio Militar Francisco Bolognesi.

Tiene una trayectoria de 21 años en la gestión operativa de instituciones educativas.