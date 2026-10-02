El candidato de Ahora Nación a la alcaldía de Paucarpata, Julio César Apaza, plantea una reingeniería vial, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, un sistema integral de drenaje y acciones para impulsar la educación y el turismo en el distrito.

¿Cuáles son las principales necesidades que ha identificado en el distrito? La primera y más urgente es una reingeniería en la pavimentación de nuestras calles. Paucarpata está lleno de huecos y eso afecta a transportistas, usuarios y vecinos. A esto se suma la inseguridad, que aumentó y genera preocupación en los pobladores. Consideramos que estos dos temas deben ser atendidos desde el primer día de gestión.

¿Qué plantea para enfrentar la inseguridad ciudadana? Tenemos que reforzar el servicio de serenazgo. Actualmente contamos con poco más de 90 serenos, lo que consideramos insuficiente para los seis u ocho cuadrantes que queremos reinstaurar en Paucarpata. La propuesta es aumentar progresivamente el número de efectivos y trabajar de manera articulada con la Policía Nacional y la población mediante patrullajes integrados.

¿Tiene alguna propuesta adicional en materia de seguridad? Sí. Planteamos gestionar un complejo policial que reúna diferentes unidades de la Policía Nacional para fortalecer la lucha contra la delincuencia. También proponemos una reestructuración del sistema de videovigilancia Smart Paucarpata. Según nuestra evaluación, actualmente no todas las cámaras estarían operativas, por lo que planteamos repotenciarlas, incrementar su número y aprovechar herramientas como la identificación facial y el reconocimiento de placas.

¿Qué plantea en el transporte urbano? Nos hemos reunido con transportistas y consideramos que las rutas deben ampliarse para ofrecer un servicio adecuado a los vecinos, con un precio justo. El transporte urbano es competencia de la Municipalidad Provincial, pero como autoridad distrital podemos apoyar y gestionar ante la provincia las mejoras que necesita Paucarpata. También debemos afrontar el crecimiento de los colectivos, que considero un mal necesario ante las deficiencias del servicio formal.

Paucarpata también enfrenta problemas durante la temporada de lluvias ¿Qué plantea para prevenir emergencias? Tenemos que trabajar un sistema integral de drenaje pluvial para todo el distrito. No solamente en Miguel Grau, Ciudad Blanca, Israel o Campo Marte, sino en todos los sectores que tienen problemas. Este proyecto, según la información que manejamos, tendría un costo superior a 80 o 90 millones de soles y requiere gestión ante el Ministerio del Ambiente. También planteamos intervenir en las torrenteras y gestionar puentes como Venezuela, Sigabranca y Jorge Chávez.

¿Y cómo afrontaría un eventual fenómeno de El Niño? Tenemos que tomar al toro por las astas desde el primer día. Debemos identificar las zonas de riesgo y contar con maquinaria para atender las emergencias sin esperar a que ocurran los desbordes. La prevención debe empezar antes de la temporada de lluvias.

En educación, ¿qué plantea para los colegios del distrito? Paucarpata tiene instituciones educativas con varias décadas de antigüedad que necesitan remodelación. Entre ellas están los colegios Mariátegui, Sor Ana, Arguedas, Cura Settele y Padre Pérez, entre otros. Como gobierno local podemos gestionar y canalizar recursos para mejorar su infraestructura.

Paucarpata conserva campiña, andenes y espacios tradicionales ¿Cómo impulsaría el turismo? Queremos crear un circuito turístico interno que permita que el visitante llegue a la plaza tradicional, continúe hacia los miradores y pueda conocer otros atractivos del distrito. También tenemos prevista la construcción del puente Andamayo, que permitiría una conexión hacia otras zonas y contribuiría a integrar a Paucarpata en el circuito turístico de Arequipa. Queremos trabajar con vecinos, emprendedores y empresarios para que el visitante no solo pase por el distrito, sino que permanezca y genere actividad económica.

¿Cómo evalúa la actual campaña electoral en Paucarpata? Considero que estamos ante una oportunidad para una renovación generacional en la política. Hay candidatos que ya han ocupado cargos anteriormente y otros que han postulado en varias ocasiones. Mi planteamiento es que el vecino evalúe las propuestas, la trayectoria y la capacidad de cada candidato antes de decidir su voto.

¿Qué mensaje final les daría a los vecinos de Paucarpata? Les diría que analicen las propuestas y conozcan a las personas que están postulando. Como académico, dirigente social, microempresario y emprendedor, considero que es posible hacer una gestión diferente. También debemos cuidar los recursos públicos y evitar el sobrecosto de las obras. El dinero puede alcanzar cuando se administra correctamente y se priorizan las necesidades del distrito.

PERFIL. Vive en Paucarpata desde 1990. Estudió Geología y Minas en la UNSA, estudia Derecho en la UTP. Hizo una maestría en Gestión Pública. Fue transportista y dirigente social.