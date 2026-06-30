El proceso de inscripción de candidatos entró en una etapa decisiva en Arequipa. El Jurado Electoral Especial (JEE) declaró inadmisibles decenas de listas, obligando a las organizaciones políticas a levantar las observaciones en el plazo establecido si pretenden continuar en la contienda electoral. Las principales fallas corresponden a la acreditación del domicilio, licencias sin goce de haber, sentencias judiciales y errores en la documentación presentada.

En la elección para el Gobierno Regional, solo una de las 14 fórmulas fue declarada inadmisible. Se trata de Alianza Para el Progreso (APP), encabezada por el exgobernador Elmer Cáceres Llica. El JEE observó la necesidad de acreditar la rehabilitación de sentencias condenatorias por delitos dolosos, además de que algunos candidatos a consejeros no sustentaron el tiempo mínimo de residencia y otros omitieron presentar licencias sin goce de haber pese a laborar en entidades públicas.

La Municipalidad Provincial de Arequipa registra cuatro listas inadmisibles de un total de 18. Las organizaciones observadas son Arequipa Avancemos, Partido Aprista Peruano, Ahora Nación y Yo Arequipa, debido a observaciones relacionadas con el domicilio de candidatos, la falta de licencias laborales y errores administrativos en el pago de la tasa electoral.

LISTAS OBSERVADAS EN DISTRITOS

En Alto Selva Alegre, tres de las once listas fueron declaradas inadmisibles: APRA, con Jesús Gamero; Perú Moderno, con Ernesto Olazábal; y Ahora Nación, con José Narro. Las resoluciones advierten que varios postulantes no acreditaron los dos años de residencia exigidos por ley y, en el caso de Ahora Nación, también se detectó la reutilización de comprobantes de pago.

En Cayma, cinco de las nueve listas quedaron en observación, entre ellas las encabezadas por los exalcaldes Harberth Zúñiga (Arequipa Avancemos) y Jaime Chávez Flores (Progresemos), además de Perú Moderno, Demócrata Verde y Ahora Nación.

En Cerro Colorado, solo una de las nueve listas inscritas fue declarada inadmisible: Libertad Popular. Mientras tanto, en Jacobo Hunter fueron observadas las candidaturas de Ahora Nación, liderada por René Camargo, Fuerza Arequipeña, Perú Moderno y Progresemos, principalmente por la falta de licencias sin goce de haber y otras observaciones documentarias.

En José Luis Bustamante y Rivero, las listas inadmisibles corresponden a Acción Popular, Arequipa Avancemos, APP y Ahora Nación, donde además se detectaron inconsistencias en documentos de consentimiento y en la acreditación del domicilio.

Las observaciones continúan en Mariano Melgar, con tres listas inadmisibles (Arequipa Avancemos, Ahora Nación y Somos Perú), y en Miraflores, donde seis de las diez listas fueron observadas, entre ellas Yo Arequipa y APP. En ambos distritos, el JEE cuestionó la falta de licencias para funcionarios públicos y documentación presentada para acreditar el arraigo domiciliario.

El mayor número de observaciones se concentra en Paucarpata, con ocho de las 14 listas declaradas inadmisibles, entre ellas Renovación Popular, Acción Popular y APP. En Socabaya, cuatro de las nueve listas observadas pertenecen a Yo Arequipa, Ahora Nación, Podemos Perú y Somos Perú.

En Yanahuara fueron observadas las listas del PPC, Renovación Popular y APP; en Yura, las de Perú Moderno y APP; y en La Joya, las de Somos Perú, Perú Primero, Ahora Nación y Arequipa Avancemos. En todos los casos, las organizaciones políticas deberán subsanar las observaciones dentro del plazo establecido por el JEE para evitar que sus candidaturas sean declaradas improcedentes.