La agrupación musical Agua Marina, considerada como ícono de la cumbia peruana, anuncia su próximo regreso a los escenarios, después de varios meses de ausencia, tras sufrir un atentado armado en Lima y anunciar su retiro de los escenario desde el 20 de octubre del 2025.

Fue a a través de un spot publicitario difundido en sus redes sociales, donde anuncian “pronto, gracias por todo”; esto tras superar las adversidades que lo llevaron a suspender sus presentaciones.

Agua Marina cumple este año, medio siglo de existencia encumbrada en los más alto de las orquestas de cumbia peruana. Esta agrupación deja en alto a Sechura, la región Piura y al Perú en lares extranjeros.

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INICIOS

Llamada también “El Agua más rica del Perú”, ha logrado durante sus 49 años de trayectoria, conquistar el corazón de miles de seguidores con sus temas que son todo un éxito, como “Paloma ajena” , “Tu amor fue una mentira”, “Pasitos para bailar”, entre otras, siendo un emblema de resiliencia y la capacidad de superación ante las adversidades.

Conformada por los hermanos Quiroga Querevalú, gracias a la unión y al esfuerzo familiar, los hermanos Manuel y José iniciaron el camino musical en la provincia de Sechura, tierra de pescadores en el año 1976, siendo don Teófilo el visionario de esta leyenda viviente en el mundo de la música.

Posteriormente se unieron los hermanos menores Luis y Teófilo Quiroga Querevalú.

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EXITOSA

Pero es a partir del año 1998 cuando Agua Marina irradia con el género de la cumbia a nivel nacional con la canción “Tu amor fue una mentira”, que se convirtió en un clásico, inspirando versiones de artistas nacionales e internacionales.

En la actualidad Agua Marina cuenta en su producción musical con más de 15 álbumes y aproximadamente 400 canciones, habiendo realizado giras internacionales por América y Europa y en la pandemia del Covid 19 tuvo que adaptarse a la era digital, organizando conciertos virtuales que les permitieron mantenerse latentes en el corazón de sus fans.

Con su tema “Tu traición se acabó”, la orquesta ha logrado acumular más de 111 millones de reproducciones y sigue siendo una de las preferidas en el género de la cumbia.