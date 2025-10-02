El pasado 2 de septiembre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) reinició el trámite de vacancia de la regidora de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Yolanda Lozada, quien solicitó su vacancia por cambio domiciliario.

En la última sesión ordinaria del Concejo Municipal, realizada el 30 de septiembre, la secretaria general de la MPA, Claudia Cervantes, informó que el JNE abrió un nuevo expediente de acuerdo a sus competencias, esto luego de observar la solicitud anterior.

El nuevo expediente N° JNE.2025003453 se encuentra actualmente en etapa de pronunciamiento, donde el JNE solicitó los escritos anteriormente presentados por la comuna provincial en un total de 72 folios, en los que se encuentra el Acuerdo Municipal en el que se acepta la vacancia de la regidora Lozada.

Cabe señalar que el 24 de abril el Concejo Municipal aprobó la vacancia de la concejal, pero hasta agosto no había un pronunciamiento del JNE.