La regidora de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Yolanza Lozada Stambury, anunció que tramitara su propia vacancia por la causal de cambio de domicilio, pues actualmente reside en la capital de Lima, y no podrá asistir a todas las sesiones de Concejo Municipal.

Considerando que el cargo es irrenunciable, la concejal afirmó que presentará este pedido a mesa de partes del municipio para que el alcalde Víctor Hugo Rivera convoque a una sesión extraordinaria, se exponga ante los regidores y pase a votación.

“Yo haría la invocación a mis colegas regidores para que me apoyen. Me voy triste porque tuve una ilusión de trabajar, pero lamentablemente no se va a poder”, expresó la concejal. Alegó que el motivo de cambio de domicilio es por el delicado estado de salud de su esposo, quien habría ingresado a EsSalud, en enero de 2024 y no le permitió desempeñar sus funciones de manera óptima.

Informó que de aprobarse este pedido, en su lugar ingresaría el accesitario Genaro Castro para continuar con la labor de legislación y fiscalización.

TRABAJO

En cuanto a su trabajo desde que asumió el cargo en el 2023 hasta la fecha, no ha propuesto ninguna ordenanza municipal, no obstante, aseguró que sí ha participado en actividades de representación.

Respecto a la fiscalización de los gerentes y su trabajo, afirmó que esta función pertenece más a la Fiscalía que a los propios concejales.

"He apoyado a vecinos en el Cercado, donde se produjo la fiscalización y cierre correspondiente de un establecimiento. Se ha pedido informe de las latas de conserva, entre otros", apuntó.