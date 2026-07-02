Las elecciones para elegir al rector y vicerrectores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), previstas para este viernes 3 de julio, no se realizarán. Una medida cautelar emitida hoy por la Corte Superior de Justicia ordenó suspender el cronograma electoral y disponer la reincorporación provisional de la lista “Vamos Todos UNSA”, que había sido excluida del proceso por decisión del Comité Electoral Universitario (CEU).

La decisión del Primer Juzgado Constitucional fue adoptada dentro del proceso de amparo promovido por Eloy Armando Vera Medina, representante de la agrupación electoral, cuya demanda fue admitida a trámite el pasado 19 de junio. El juzgado consideró que existe un riesgo de que los derechos de participación política de los candidatos fueran vulnerados de manera irreparable si las elecciones se desarrollaban antes de resolver el fondo del caso.

ORDENAN MODIFICAR EL CRONOGRAMA ELECTORAL

Como medida cautelar, la jueza ordenó al Comité Electoral Universitario emitir, en un plazo de dos días, una nueva resolución en la que valore los documentos presentados por la lista “Vamos Todos UNSA” durante la etapa de subsanación y admita provisionalmente su participación en las elecciones.

Además, dispuso que el CEU reestructure el calendario electoral para permitir que la agrupación repuesta pueda participar en igualdad de condiciones durante las etapas de campaña y propaganda electoral. Sin embargo, desde la Universidad, aún no se emitió ningún comunicado sobre la suspensión o reprogramación de las elecciones, las cuales estaban previstas para mañana, desde las 9:00 hasta las 15:00 horas en las facultades de las áreas de ingenierías, así como en las filiales de Camaná, El Pedregal y Mollendo.

La resolución también establece que el Comité Electoral deberá presentar un informe documentado sobre el cumplimiento de la medida cautelar al tercer día de haber sido notificado.

Con esta decisión, el proceso electoral quedaría suspendido hasta que el Comité Electoral adecúe el cronograma conforme a lo ordenado por el Poder Judicial.

LA EXCLUSIÓN QUE ORIGINÓ EL CONFLICTO

La controversia se inició cuando el Comité Electoral Universitario emitió la Resolución N.° 62-2026-CEU, mediante la cual excluyó a la lista “Vamos Todos UNSA” del proceso electoral. Posteriormente, la Resolución N.° 81-2026-CEU declaró improcedente el recurso de reconsideración presentado por la agrupación.

La exclusión se sustentó en que el candidato al Vicerrectorado de Investigación, Luis Alberto Alfaro Casas, no acreditó documentalmente que sus estudios de doctorado, cursados en la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil), fueron realizados bajo la modalidad presencial, requisito previsto en la Ley Universitaria y el Estatuto de la universidad.

PRONUNCIAMIENTO DEL JUZGADO

En su resolución, el juzgado consideró que la lista demandante presentó indicios suficientes para demostrar que el doctorado fue cursado de manera presencial y cuestionó que el Comité Electoral aplicara un criterio excesivamente formalista al exigir únicamente una constancia o certificado con una denominación específica.

La resolución señala que el candidato presentó durante la etapa de subsanación otros documentos, como el historial académico y documentación relacionada con licencias institucionales obtenidas entre 1995 y 1999, período en el que la educación virtual era prácticamente inexistente. Además, durante la reconsideración se presentó la constancia emitida por la universidad brasileña, pero esta fue rechazada por haber sido presentada fuera del plazo establecido.

El juzgado también observó que el plazo otorgado para subsanar las observaciones, dos días, equivalentes a 36 horas útiles, resultaba insuficiente para quienes debían gestionar documentación proveniente del extranjero, lo que podría afectar el derecho a la igualdad entre candidatos con grados obtenidos en el Perú y aquellos que estudiaron fuera del país.

Asimismo, recordó que el grado de doctor del candidato había sido reconocido oficialmente por la entonces Asamblea Nacional de Rectores, hoy Sunedu, desde el año 2003.