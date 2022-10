La gobernadora regional de Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, justificó el aumento de sueldo sistemático que realizó en favor de sus asistentes que la acompañan a diferentes actividades oficiales.

Las declaraciones las realizó ayer en la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) luego que Correo revelara el incremento de remuneraciones de sus trabajadores de confianza conocidos como “los minions”, que curiosamente se dieron desde que Gutiérrez Canahuire asumió el cargo.

Según el portal de Transparencia, el personal cercano a la gobernadora ocupa plazas 276 en diferentes áreas del GRA. Además, revela que con la actual gestión, los asistentes pasaron a ganar de S/2 mil a S/4 mil, mientras que otros de S/1,500 a S/3,000.

Ante esto, la autoridad regional dijo que las remuneraciones en su gestión es baja en relación con otros gobernadores. “Muchas veces he dicho que en mi gestión se ha pagado poco, frente a otras gestiones”, aclaró.

JUSTIFICA

Sin embargo, cuando se le preguntó por qué se aumentó el salario de sus asistentes, la gobernadora indicó que realizan un buen trabajo.

“Creo que actualmente las personas que me están acompañando están haciendo buen trabajo y por qué no mejorarlo -sus sueldos-. En el Gobierno regional hay mucha gente que trabaja las 24 horas y no se les puede minimizar, además que tienen estudios (...) Para mí hacen un buen trabajo”, enfatizó.

La autoridad no supo responder qué labores realizan cada uno de sus asistentes. Aclaró que están prestos para cualquier actividad que realice el Gobierno regional.

NO RESPONDE

Otra advertencia que realizó la Contraloría a la gestión de Gutiérrez es el informe de control específico N°013-2022, que evidenció un perjuicio económico de S/ 96. 862 y además existirían responsabilidades administrativas, civiles y penales en relación con la contratación de sus asistentes.

El órgano de control recomendó denunciar civilmente a Gutiérrez por ser titular del GRA y porque no cumplió con la vigilancia respectiva.

Gutiérrez indicó que la gerencia general es la encargada de remitir la documentación a Procuraduría y Secretaría Técnica para que se inicie los procesos administrativos.

“Voy a preguntar si lo han hecho. No le puedo responder porque acabo de llegar”, refirió brevemente.