Un delincuente armado ingresó al mediodía de ayer al centro comercial Santa Rosa, ubicado en el Cercado de Camaná, para asaltar a una secretaria y robarle la suma de 10 mil soles, mientras compraba prendas de vestir.

La víctima denunció que a las 10:00 de la mañana había recibido el dinero procedente de la zona minera de Iquipi, lo guardó en su mochila y luego comenzó a caminar para encontrarse con una amiga en la Plaza de Armas de la ciudad.

Luego, las dos se dirigieron al centro comercial donde la secretaria le dio a su amiga la mochila que contenía el dinero, mientras ella se probaba algunas prendas.

Fue en ese momento que el ladrón vestido con gorra, un buzo y polera de color gris, ingresó corriendo a la galeria y apuntó directamente contra la joven que portaba el dinero. Tras amenazarla con disparar, le arrebató la mochila y huyó.

Se presume que el ladrón siguió a la víctima y conocía del dinero que llevaba.