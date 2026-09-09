Micheille Soifer habló sobre sus experiencias en el amor y recordó las relaciones que marcaron de manera negativa su vida. La artista mencionó a tres de sus exparejas, a quienes calificó como “vagas” por las situaciones que atravesó junto a ellas.

El testimonio de la intérprete permitió conocer episodios de violencia física que, según relató, mantuvo en reserva durante varios años. Sus declaraciones revelaron detalles hasta ahora poco conocidos sobre las difíciles experiencias que atravesó en sus relaciones sentimentales.

La cantante calificó al dominicano Kevin Blow como el hombre más dañino de su vida y recordó los episodios de violencia que sufrió durante su juventud, cuando mantenía una relación con su primer novio.

“ Me casé con mi primer enamorado, no fue un buen chico. Esa fue la primera vez que me pegaron. Él odiaba que cantara y recuerdo que para un cumpleaños de mi papá, me dijo: ‘Vamos adentro’ y me sacó el ancho. Como todo el mundo estaba en plena jarana, ni se enteraron ”, señaló en el podcast de Andrea Llosa.

Al referirse a su relación con el modelo, la exintegrante de programas de competencia recordó los episodios de violencia que experimentó durante la convivencia y detalló las difíciles situaciones que atravesó en aquella etapa.

“ Él fue el peor, ha sido una persona muy mala en mi vida. En un departamento al que me había mudado con mi papá, me arrastró de los pelos por todo el lugar y me golpeó con puñetes y correazos. Era muy cruel ”, indicó.