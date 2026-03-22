El artista plástico, educador y escritor desarrolla su labor desde el sur del país.

¿Cómo conviven las artes plásticas y la docencia en tu vida? Mi pasión inicial fueron las artes plásticas y visuales. He realizado innumerables pinturas, dibujos e incluso he incursionado en la escultura, con el objetivo de que mis obras alcancen un nivel de representación del medio en que viví y logren alguna trascendencia. El proceso creativo requiere continuidad, y todo lo aprendido de los grandes maestros a quienes conocí, me han permitido transmitir los conocimientos y experiencias adquiridos a las nuevas generaciones. De ese modo pude convertirme en docente y director de la Escuela Superior de Educación Artística de Juliaca.

¿Qué busca “Triple Acción” como colectivo de artes? Fui fundador e integrante del grupo de arte “Triple Acción”, junto a los pintores Fortunato Medina y Reynaldo Charres, con quienes investigamos y desarrollamos nuevas formas de arte, muy creativas y de técnica muy depurada, que fueron expuestas en las galerías de las ciudades más importantes del Perú. Con las exposiciones, buscamos incursionar en la capital. En Lima, nuestras nuevas formas de expresión llegaron a causar asombro y curiosidad, y los diarios de la capital comentaron sobre nuestro trabajo.

¿En qué género te sientes más cómodo: la palabra o la imagen? Efectivamente, además de las artes plásticas, he escrito poesía, cuentos, novelas, crónicas y, en mi último libro, he incursionado en relatos de horror y misterio. Me parece una faceta narrativa interesante porque los hechos paranormales o prodigiosos siempre despiertan en los lectores un especial interés y una ansiedad por incursionar en lo desconocido. La forma más usual de expresarme en la literatura creo que conlleva algo de las artes visuales, trato de ser más realista, aunque en muchos casos eso del realismo mágico y el hiperrealismo alcanzan niveles insospechados en mis relatos. Para un escritor y artista plástico a la vez, la literatura se muestra como un continuo desglose de imágenes para convertirse en palabras.

¿De qué trata “Tisú vicuña”? El libro fue publicado por la editorial peruana Almandino Editores; es un relato cuyos personajes principales son una joven vicuña y un niño que viven en los Andes, especialmente en el altiplano puneño. Esta obra es una alegoría de la vida silvestre de los camélidos andinos, especialmente de las vicuñas. Una oda al paisaje andino y a la supervivencia del ser humano en este ambiente tan hostil y tan maravilloso a la vez.

¿Cómo fue la experiencia en la Feria del Libro de Guadalajara del año pasado? Fue una experiencia extraordinaria. Admiré sinceramente la organización impecable de esta feria, donde confluyen autores y libros de todos los países del mundo, tanto en sus lenguas originales como en traducciones al español. Tuve la oportunidad de participar en dos espacios. En el stand del Perú, gracias a la invitación de Almandino Editores, el MINCUL y PROMPERÚ, presenté en el Salón B del Área Internacional mi libro “Tisú vicuña”, ante un auditorio lleno. Posteriormente, también comenté, en quechua y aymara, el libro “El vencedor” de César Vallejo, en edición multilingüe.

PERFIL

Leonardo Paredes Arizapana. Estudió Artes Visuales en la Escuela Superior de Formación Artística de Juliaca, Ciencias Sociales en la UNSA y Ciencias de la Educación en San Marcos. Posgrado en Investigación y Desarrollo Regional (PUCP) y Maestría en Educación Superior (UNMSM).