Cero transparencia: 197 de los 255 candidatos al Congreso bicameral por Arequipa no presentaron la primera entrega del informe financiero de gastos de campaña ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) en el plazo inicial fijado hasta el 20 de marzo.

Aunque 58 aspirantes cumplieron con presentar este informe antes del plazo límite, existen peculiaridades a resaltar, como el caso de algunos candidatos que consignaron ingreso por S/ 0.00, como los reportes de César Soto y Angela Peñaloza (Fe en el Perú), Nelly Lima (Fuerza Popular), Karina Mamani (Juntos Por el Perú), Enrique Chirinos (Partido Aprista Peruano) y Ricardo Silva (Partido del Buen Gobierno).

Otro caso anecdótico es el de Katian Choccelahua (Fuerza y Libertad), quien consignó un aporte de S/ 1.00 y un gasto similar.

Para el remate, en el Portal Claridad no aparece informe alguno de los candidatos a senadores y diputados de Renovación Popular y País Para Todos.

Cabe precisar que este proceso se puede realizar de forma virtual; sin embargo, algunos optaron por presentar la documentación sobre la hora por mesa de partes a las diferentes oficinas descentralizadas de Arequipa.

En este caso, esta documentación aún debe ser materia de análisis para ser publicada en el Portal Claridad, según indicaron desde la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Arequipa, por lo que el número podría variar en los próximos días.

AUTORIDADES

En lo que corresponde a aquellas autoridades del ámbito regional que solicitaron licencia para participar de estas elecciones, solo Estela Peña de Perú Primero presentó su informe con un ingreso de S/ 50,920 y gastos de S/ 10,993.

En el caso de Rolando Bedregal y Susana Condori, ambos también de Perú Primero, no presentaron esta información, un caso similar al de Marleny Arminta de Ahora Nación; todos ellos postulan para la Cámara de Diputados por la región.

En el caso de los congresistas que buscan la reelección en el Senado Nacional, María Agüero, quien postula por Perú Libre, consignó un ingreso de S/ 1,045 y gastos por el mismo monto; por su parte, Alex Paredes de Somos Perú y Jaime Quito de Juntos Por el Perú no presentaron el informe.

En el caso de Diana Gonzales de Avanza País, que busca llegar a la Cámara de Diputados por Lima, presentó un informe con ingresos por S/ 25,205.34 y la misma cifra en gastos. Respecto a Esdras Medina de Renovación Popular, busca repetir el Congreso representando a Arequipa, pero no presentó este informe.

AMPLIACIÓN

Esta falta de presentación, no solo entre los candidatos al Congreso bicameral, sino de las propias organizaciones políticas, conllevó que la ONPE amplíe de manera extraordinaria y por única vez este trámite hasta el 27 de marzo, aunque se desconoce la hora límite.

Dicho informe debe incluir todos los aportes, ingresos y gastos de campaña realizados desde el 26 de marzo del 2025 hasta el 13 de marzo del 2026.

La disposición de la ONPE señala que todos los candidatos inscritos deben presentar este informe, incluidos aquellos que fueron excluidos, renunciaron o fueron tachados del proceso, razón por la cual en Arequipa son 255 los candidatos que están obligados a presentar este informe.

APP ES EL QUE MÁS GASTA

En la campaña presidencial, Alianza Para el Progreso consignó un ingreso de S/ 7,196,365.60 y un gasto de S/ 7,235,165.60, siendo una de las 9 organizaciones en presentar este informe. Respecto a Arequipa, José Supo informó un gasto de S/ 68,392 y Gustavo Rondón de S/ 7,210, siendo los únicos en presentar el informe financiero.