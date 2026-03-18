“Este país tiene que labrar su futuro a partir de las ideas que los jóvenes tienen”, bajo esa consigna, Gonzalo Galdós, presidente de IPAE Acción Empresarial, destacó la importancia que tendrá la población etaria joven en las Elecciones Generales que definirán a los nuevos representantes en el Congreso bicameral y al presidente de la República.

Galdós señaló que este año se realizará una réplica del CADE Universitario en la ciudad de Arequipa, enfocado en la toma de una decisión responsable frente al proceso electoral.

“Los jóvenes representan hoy en día más del 20 por ciento del electorado, son más de 6 millones de jóvenes, y 2 millones de jóvenes no votaron en las elecciones anteriores y 2 millones y medio van a votar por primera vez en estas elecciones. Entonces, nos guste o nos guste, los jóvenes van a decidir estas elecciones”, precisó durante la presentación de la réplica del CADE Universitario a realizarse el 26 de marzo.

Para Galdós, estos 2 millones que no acudieron a las urnas pudieron marcar un panorama distinto en el último proceso electoral, dado que aquel se definió por poco más de 44 mil votos. “Si un porcentaje pequeño de estos jóvenes que no votaron en las elecciones pasadas votara ahora, también se suma a los 2 millones que votaran por primera vez, prácticamente ellos van a decidir la elección”, señaló.

Cabe señalar que según la información brindada por la Oficina Nacional de Proceso Electorales (Onpe), en la región Arequipa 101,499 jóvenes votarán por primera vez y poco más de la mitad son varones.

De esta manera pidió a los jóvenes un voto responsable e informado, “sobre todo que no lo eviten, que asuman esa responsabilidad”, sostuvo.

El empresario señaló que en los últimos años más de 300 mil jóvenes emigraron del país con el pensamiento de que no existen oportunidades para ellos en el Perú, “muchas veces emigran por falta de información que les brinde esa esperanza, esa expectativa de que pueden desarrollar su carrera y emprendimientos en el país”, acotó.

VOTO CONSCIENTE

Frente a la actual campaña trasladada al ámbito de las redes sociales, donde la influencia de los “streamers” podría sentar una posición en el colectivo juvenil, el empresario exhortó a tener la información a la mano.

“El mensaje que todos nosotros tenemos que hacerles es que sea un voto consciente, un voto informado, y que desde luego se preocupen en tomar esa decisión con el tiempo necesario y que no lo hagan como parte de una impresión o que sea solamente una repetición de lo que hacen los amigos”, expresó.

En cuanto a los espacios en los que se desarrolla la campaña electoral, sobre todo a través de las redes sociales para captar el voto joven, Galdós también pidió tomar consciencia de los espacios a los que se acuden.

“Yo creo que subestimamos el impacto de las redes sociales y muchas veces esas redes sociales están lideradas por gente que tiene una serie de intereses, y algunos de esos intereses no están comprometidos con el desarrollo del país, pero es parte del mundo en que vivimos”, añadió al respecto.

RÉPLICA

En las instalaciones de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), entre las 8:15 y 15:00 horas se realizará la réplica de CADE Universitario, edición especial, el cual contará con especialistas del sector empresarial y de los organismos a cargo del proceso electoral.

Este encuentro será un espacio para jóvenes de diferentes universidades de la región y que servirá como punto de encuentro para el intercambio de ideas, según indicó el rector de la UCSM, Jorge Luis Cáceres.

Por su parte, Galdós expresó que el objetivo no solo será que jóvenes tengan en mente al candidato de su preferencia, sino la de incorporarlos en la democracia para fortalecer la institucionalidad, a través de un relevo de liderazgo.

“El CADE Universitario es un evento tradicional que se realiza hace más de 32 años y se va a realizar una réplica regional en la Universidad Católica de Santa María el día 26 de este mes, así que la próxima semana estaremos aquí con un conjunto de especialistas y personas que contarán a estos jóvenes como está la situación del país”, precisó Galdós.

Galdós adelantó que se planifica un CADE Universitario entre la primera y segunda vuelta, con la intención de que se cuente con la presencia de los candidatos que lleguen a la segunda instancia para que den a conocer sus principales propuestas ante más de 5 mil jóvenes universitarios.