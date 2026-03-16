El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, expresó desde Arequipa su expectativa de que el Congreso de la República del Perú actúe con “madurez política” y brinde este miércoles el voto de confianza al gabinete del Consejo de Ministros del Perú, presidido por Denisse Miralles.

Son al menos cinco bancadas parlamentarias que adelantaron su rechazo a la actual composición del gabinete. Entre ellas figuran Podemos Perú, Renovación Popular y Avanza País, cuyos representantes sostienen que la jefa del gabinete no habría estado a la altura para enfrentar los problemas que atravesó el país en los últimos días.

Ante esta situación, Meza señaló que los ministros han estado concentrados en atender las emergencias provocadas por las intensas lluvias registradas en diversas regiones, las cuales dejaron pérdidas humanas, daños en la infraestructura vial y viviendas afectadas.

“Invocamos a la sinceridad, honestidad y madurez política del Legislativo. Nosotros trabajamos comprometidos para seguir brindando los servicios públicos (tras emergencias por lluvias) y esperamos que el Congreso asuma con responsabilidad”, manifestó.

Las declaraciones fueron brindadas tras participar en la ceremonia de inicio del año escolar 2026 en el colegio Gran Amauta, del distrito de Miraflores en Arequipa.

El ministro añadió que, de no otorgarse el voto de confianza al gabinete, la decisión recaerá en el Parlamento. “Si no se da el voto de confianza al gabinete, es responsabilidad del Congreso y nosotros actuaremos de acuerdo a ley”, puntualizó.

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