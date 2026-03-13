Las modificaciones de las leyes para combatir el crimen organizado favorecieron a “Los intocables del ahorro”, investigados por presuntamente estafar a centenares de ahorristas en las regiones de Arequipa, Cusco, Puno, Cajamarca, entre otros a través de la cooperativa “Mi Financiera”, debido a que este caso ya no será investigado por el delito contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal.

La Tercera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada dispuso que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria en contra de 67 implicados en el caso, entre ellos el exconsejero regional de Arequipa, José Luis Hancco, el exregidor de la comuna provincial, Christian Batallanos y su padre Hipólito Batallanos, entre otros.

José Luis Hancco y Christian Batallanos fueron detenidos en el 2024. (Foto: GEC)

Pese a esta disposición, el Ministerio Público continuará con las investigaciones por otros delitos, como apropiación ilícita, administración fraudulenta, estafa agravada e instituciones financieras ilegales.

MODIFICACIÓN DE LEYES DEL CONGRESO FAVORECE

Tal y como consta en esta disposición dada por la Fiscalía a cargo, desde la dación de la Ley N° 32108, que modificó e incluyó dentro del tipo penal organización criminal elementos normativos, como compleja estructura desarrollada, mayor capacidad operativa, reparto de roles relacionados entre sí y el más importante, delitos graves sancionados con pena privativa de la libertad mayor de 6 años.

Es así que los delitos anteriormente mencionados, apropiación ilícita (2 años de pena privativa), administración fraudulenta (1 año de pena privativa), estafa agravada (4 años de pena privativa) e instituciones financieras ilegales (4 años de pena privativa) no pertenecen al grupo de delitos graves, por lo que se cumplen los elementos normativos para considerarlo una organización criminal.

Antes de la modificatoria aprobada por el Congreso de la República existía una mayor gama de delitos que podían ser investigados en el marco de una organización criminal, sin embargo, ahora solo aquellos cuyo extremo mínimo sea igual o mayor de cinco años de pena privativa de libertad pueden ser considerados dentro de este concepto.

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa continuará la investigación por los delitos menos graves.

DETENCIÓN DE INVOLUCRADOS EN 2024

En marzo del 2024, se detuvo a 16 presuntos integrantes de “Los intocables del ahorro”, en un megaoperativo realizado en Cusco y Arequipa, estos integrantes habrían estafado a más de 240 personas por S/ 11 millones mediante la fachada de una cooperativa de ahorros.

El exregidor de Arequipa, Christian Batallanos, y el exconsejero regional, José Luis Hancco, entre los detenidos. (Foto: GEC)

A pocos días de la detención de los principales integrantes, el Poder Judicial dispuso la medida de prisión preventiva por 20 meses en contra de los detenidos en aquel operativo, pero tras la apelación, algunos salieron libres.

Según la Fiscalía, la estafa agravada se habría producido en perjuicio de diversas personas, muchas de la tercera edad y con enfermedades terminales, a quienes les ofrecían altos intereses por encima de la banca convencional, así como el retiro de los intereses de manera mensual o al final del plazo establecido para darle una apariencia de formalidad y cumplimiento del compromiso.

