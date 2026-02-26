El partido Libertad Popular no tendrá candidatos para la Cámara de Diputados y de Senadores, en el marco de las Elecciones Generales 2026, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa 1 excluyera al último de sus candidatos al Senado.

El último en ser excluido de la contienda electoral es José Antonio Núñez Salas, quien no declaró una sentencia en su hoja de vida, por lo que el órgano electoral lo excluyó como candidato este 25 de febrero.

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, mediante el oficio N° 000305-2026-P-CSJAR-PJ, informó que dicho candidato contaría con una sentencia por el delito Contra la Fe Pública en la modalidad de Uso de Documento Falso - Art. 427° emitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Hunter en fecha 10 de marzo de 2023.

Como se recuerda, el 20 de enero el ente electoral declaró improcedente la inscripción de la lista a la Cámara de Diputados, debido a que la mayoría de los candidatos no presentó el Anexo 11 en la solicitud, por lo que la lista se declaró incompleta.

Esta decisión fue apelada al Jurado Nacional de Elecciones, sin embargo, el 11 de febrero este ente respaldó la decisión tomada en primera instancia.

Asimismo, el 20 de enero, el JEE Arequipa 1 declaró improcedente la candidatura al Senado de Emilia Manuela Corzo Tranca, por el mal llenado del Anexo 11, dejando como único candidato a Núñez Salas.

