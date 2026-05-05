La accesitaria Lizbeth Flores Aragón asumió funciones como regidora de la Municipalidad Distrital de Sachaca desde la semana pasada, tras la suspensión temporal de la titular Lania Miranda Reinoso.

La medida fue dispuesta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) mediante la Resolución N.° 0640-2026-JNE, que confirmó la sanción contra Miranda Reinoso por un periodo de 30 días. En ese marco, el organismo dejó sin efecto su credencial y convocó a Flores Aragón para asumir el cargo de manera provisional.

La regidora titular fue sancionada inicialmente por el concejo distrital el 3 de julio de 2025 con 90 días de suspensión. Sin embargo, el JNE redujo el plazo al considerar que la sanción era excesiva.

La suspensión se originó por un hecho ocurrido el 5 de mayo de 2025, cuando Miranda Reinoso fue intervenida por la policía por conducir en estado de ebriedad. El caso fue calificado como falta grave por una comisión especial del concejo y aprobado por mayoría en sesión de concejo.