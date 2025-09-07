La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) ha inaugurado una muestra individual de pintura en honor al renombrado artista Percy Hurtado Paredes, un maestro de la acuarela con una trayectoria de 65 años.

En un acto de reconocimiento a su valiosa contribución al arte arequipeño, se le hizo entrega de un diploma y una medalla de plata.

DEMOSTRACIÓN

La obra de Hurtado Paredes es un tributo a la laboriosidad y el amor por Arequipa, plasmando escenas cotidianas como patios, casonas soleadas y bodegones, reflejando su profunda conexión con la vida local.

El artista, que también es Doctor en Historia y Geografía y fue catedrático principal en la Universidad Nacional de San Agustín por 35 años, ha llevado su arte a exposiciones en importantes ciudades internacionales como Nueva York y Madrid.

Su exposición se encuentra abierta al público en la Galería Vinatea Reinoso, ubicada en el primer piso de la municipalidad, y estará disponible hasta finales de mes, invitando a residentes y visitantes a sumergirse en la sensibilidad de su arte. Actualmente, el artista reside en el pueblo de Uchumayo, donde sigue encontrando inspiración en la naturaleza.