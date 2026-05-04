Seis presuntos integrantes de la organización criminal “Los Charlis de la Blanca”, vinculados a casos de marcaje, reglaje y robos ocurridos principalmente en Arequipa, recibieron prisión preventiva por 15 meses, luego de una maratónica audiencia impulsada por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Arequipa.

En detalle, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Arequipa declaró fundado el pedido de prisión preventiva en contra de Manuel Jesús Zapata Antón (a) Manuel / Guarapito; Felix Jhonathan Muro Medina (a) Gordo; Javier Víctor Torres Escobedo (a) Javier / Gatin; Solanch Tamara Muñoz Centy (a) Solanch; y Julio Alfredo Llamoca Huamani (a) Julio / Gallo por los delitos de banda criminal, marcaje, robo agravado, tenencia ilegal de armas y acceso ilícito (delito informático). Mientras que Franchesca Medalith Tapia Morales (a) Franchesca, recibió comparecencia con restricciones.

Sin embargo, el Ministerio Público no quedó conforme con el plazo otorgado, ya que había solicitado 36 meses de prisión preventiva argumentando la complejidad del caso y el volumen de pruebas por recabar. Por ello, anunció que apelará la resolución.

La investigación es conducida por el Fiscal Adjunto al Provincial, Juan Eulogio Manolo Condori De La Cruz; con el respaldo de la Fiscal Provincial, Alejandra María Cárdenas Ávila y la Fiscal Adjunta al Provincial Shirley Sdenka Anco Beltrán de la Fiscalía Especializada.

ROBOS EN AREQUIPA, CUSCO Y JULIACA

Como se recuerda, la red delictiva fue desarticulada tras una paciente labor de investigación desarrollada por la Fiscalía y la Policía contra el Crimen Organizado. Dicha organización habría acumulado más de 1 millón 200 mil soles producto de asaltos a mano armada, principalmente en Arequipa.

Según investigación fiscal, la banda ha sido identificada en 12 asaltos a mano armada en distritos como Cayma, Cerro Colorado, Yanahuara, Socabaya, además de operar en Juliaca y Cusco, ocurridos entre el 2023 y 2024 y posiblemente en otros 30 robos.