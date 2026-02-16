Un aparatoso accidente de tránsito se registró esta mañana en la zona de Lari Lari, en el distrito de Cayma, donde una camioneta de placa terminó impactando violentamente contra un poste.

Producto del choque, el vehículo quedó con severos daños en la parte delantera. El conductor y su copiloto resultaron heridos y fueron evacuados a un establecimiento de salud. Según testigos, ambos serían hijo y madre.

Según los testigos, el vehículo se dirigía contra un muro donde un obrero trabajaba, pero al percatarse desvió su vehículo al otro extremo y chocó contra el poste que quedó inclinado, debido al daño desde la base.

El conductor habría estado bajo los efectos de una inyección al momento del accidente, situación que deberá ser confirmada por la Policía, mediante las diligencias correspondientes.

La unidad siniestrada fue retirada del lugar por una grúa y trasladada a la comisaría del sector para las investigaciones correspondientes. La Policía determinará las causas exactas del accidente y las posibles responsabilidades.

