Momentos de pánico vivieron cerca de 20 pasajeros que viajaban en un bus del Sistema Integrado de Transportes (SIT) de Arequipa, de la Empresa Bus Characato, luego de que la unidad chocó con un auto que apareció sin frenar en la intersección de la avenida Caracas, en la zona de Simón Bolívar, límite entre los distritos de José Luis Bustamante y Rivero y Sabandía.

Según el video de seguridad, tras el impacto el bus se desvió peligrosamente y estuvo a punto de empotrarse contra un grifo. Sin embargo, terminó chocando contra el cilindro de basura y quedó varado sobre una pequeña berma del grifo, lo que evitó consecuencias mayores.

LEA TAMBIÉN: Calles intransitables en Arequipa a causa de las lluvias

Producto del accidente, dos pasajeros resultaron con lesiones moderadas. El resto de ocupantes sufrió golpes leves y continuó con su trayecto en otros buses.

El automóvil involucrado terminó con daños en la parte posterior, pero su conductor decidió huir del lugar con dirección al sector del Molino de Sabandía, sin esperar la intervención de las autoridades

La Policía revisó las cámaras de seguridad de la zona para identificar al responsable y determinar las responsabilidades.

VIDEO