Más de 100 mil familias arequipeñas viven actualmente en zonas expuestas a peligros volcánicos cerca del volcán Misti, según informó Marco Rivera Porras, director del Observatorio Vulcanológico del Sur del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La expansión urbana hacia las faldas del macizo mantiene en alerta a especialistas y autoridades locales.

El especialista señaló que existen entre siete y ocho distritos expuestos a la actividad volcánica del Misti y Chachani. En el caso del Misti, mencionó a Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Paucarpata, Miraflores y Chiguata como las jurisdicciones con mayor vulnerabilidad ante una eventual reactivación.

Rivera explicó que el IGP viene desarrollando estudios, monitoreo permanente y elaboración de mapas de peligros volcánicos para identificar las áreas que podrían resultar afectadas. Estos documentos son compartidos con las municipalidades para apoyar la elaboración de planes de gestión reactiva frente a emergencias.

Asimismo, indicó que durante el último año se trabajó de manera coordinada con las municipalidades de Paucarpata, Mariano Melgar, Miraflores y Cayma, a las que se entregó información técnica sobre peligros volcánicos y en los próximos meses continuarán las coordinaciones con Alto Selva Alegre, Cerro Colorado y Yura.

ESTUDIO DE VOLCANES

El director del Observatorio Vulcanológico del Sur también precisó que actualmente el volcán Misti presenta actividad mínima y se mantiene en estado de reposo; sin embargo, remarcó que el monitoreo es constante debido a que un volcán puede reactivarse eventualmente.

Sobre el volcán Sabancaya, señaló que mantiene una intensa actividad explosiva desde hace nueve años, con emisiones de ceniza, gases y explosiones permanentes. Además, señaló que, aparte de este macizo, los demás volcanes monitoreados en el sur registran actividad baja.

Rivera aclaró también que un eventual terremoto en Arequipa no provocaría la activación inmediata de volcanes como el Misti o Chachani, puesto que, según los estudios geofísicos realizados, no se detectó presencia de magma que indique una posible reactivación asociada a sismos.

El especialista recomendó evitar nuevos asentamientos humanos a menos de ocho kilómetros del cráter del Misti. Precisó que ya se identificó población ubicada hasta a siete kilómetros de la cima, especialmente en sectores del distrito de Chiguata, donde continúan apareciendo nuevas urbanizaciones.