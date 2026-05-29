De los 150 reportados inicialmente como afectados por los huaicos en Cayma, solo 20 lograron acceder a bonos de arrendamiento tras la validación realizada por el Ministerio de Vivienda. Así lo informó el viceministro de Vivienda y Urbanismo, Oswaldo Rojas Alvarado, quien explicó que varios inmuebles considerados como inhabitables en realidad solo presentaban daños menores y podían seguir siendo ocupados luego de trabajos de limpieza y recuperación.

El funcionario señaló que, tras las emergencias registradas entre el 18 y el 22 de febrero en Arequipa, el sector inició un proceso de evaluación para determinar qué viviendas realmente habían quedado inhabilitadas. Precisó que el Ministerio de Vivienda solo interviene en aquellos casos donde existe riesgo para la vida de las personas y la infraestructura que ya no puede ser habitada de manera segura.

Rojas indicó además que el Gobierno solicitó un presupuesto aproximado de S/10 millones para reforzar acciones preventivas frente a posibles huaicos y lluvias intensas en distintas regiones del país. Explicó que estos recursos permitirían ejecutar labores de limpieza de quebradas, descolmatación de ríos urbanos y atención de puntos críticos identificados junto con la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Cenepred.

El viceministro advirtió también que durante las inspecciones realizadas en Arequipa se detectaron torrenteras reducidas por construcciones levantadas cerca de quebradas y laderas. Como ejemplo, mencionó la torrentera del Chullo, donde el cauce quedó reducido a apenas dos metros de ancho, situación que dificultó el paso del agua durante lluvias intensas y elevó el riesgo de desbordes.

Rojas señaló que el Ministerio de Vivienda impulsa un plan de acción para Arequipa como parte del seminario “Gestión de Riesgo del Desastre y su Adaptación al Cambio Climático”, desarrollado en la ciudad.

Asimismo, alertó que las autoridades deberán corregir la ocupación de quebradas y reforzar las medidas de prevención antes del próximo periodo de lluvias, para evitar que una nueva emergencia vuelva a exponer a cientos de familias en Arequipa.