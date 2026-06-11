Con el 99.383% de actas procesadas, un total de 972 910 ciudadanos ejercieron su derecho al voto en la región Arequipa el pasado domingo 7 de junio como parte de la segunda vuelta presidencial, cumpliendo con su deber; sin embargo, 246 137 personas no acudieron a votar, lo que representa un 20.068% de ausentismo electoral, según reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

A pesar de esta cifra, la región se consolidó como la tercera con mayor participación a nivel nacional, solo superada por Ica y Tacna. Esto reflejaría una importante respuesta ciudadana durante la jornada electoral.

Participación de electores en provincias de Arequipa. Foto: Captura de pantalla ONPE.

EN PROVINCIAS

La provincia de Arequipa registró la mayor asistencia en la región, con una participación de 81.658%; mientras que el ausentismo alcanzó el 17.977%, equivalente a 171 021 personas. Entre sus distritos, la participación más baja fue en San Juan de Siguas, donde 222 personas no votaron.

En Caylloma, la participación ciudadana llegó al 75.092% con un ausentismo del 24.908% (21 058 electores). En el distrito de Tapay, 541 personas no acudieron a las urnas, equivalente al 54.263%. Por su parte, en Majes, el ausentismo fue del 20.301%.

Por su parte, Islay obtuvo una participación de 74.501% y el ausentismo es del 21.615% (11 112). El distrito de Mollendo lideró la asistencia con 77.666%; mientras que Mejía tuvo el porcentaje más bajo con 65.410% (972), donde se tuvo 262 ausentes.

En Camaná, la participación alcanzó el 73.649% y el ausentismo fue del 24.093% (12 686). El distrito con mayor concurrencia fue José María Quimper con 76.914%; mientras que Ocoña registró 70.680%, donde se reportó 1 057 ausentes.

Caravelí reportó una participación de 70.551% y un ausentismo de 28.501% (9 020). Bella Unión fue el distrito con mejor asistencia (74.906%) y Cahuacho el de menor participación (60.163%), donde 245 personas no fueron a votar.

La situación fue más marcada en Castilla, donde la participación llegó al 65.854% y el ausentismo alcanzó el 34.146% (9 609 personas). El distrito de Uraca registró la mayor asistencia con 74.450%; mientras que Choco apenas alcanzó el 41.224% de participación, donde 586 electores no sufragaron.

LA UNIÓN Y CONDESUYOS REGISTRAN LAS CIFRAS MÁS BAJAS

Las provincias con menor participación fueron Condesuyos y La Unión. En Condesuyos, la asistencia fue de 57.959% y el ausentismo llegó a 40.441% (5 963). El distrito de Río Grande tuvo la mayor concurrencia (70.591%) e Iray la menor (39.742%), donde se tuvo 184 ausentes.

En La Unión, apenas el 50.582% de electores acudió a votar, pero el ausentismo alcanzó el 47.123% (5 668). El distrito con mayor participación fue de Tauría (61.994%) y el más bajo fue Puyca (42.556%), donde 1 254 personas no ejercieron este derecho, y solo acudieron 929 electores.