La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Condesuyos terminó este viernes 5 de junio la primera etapa del despliegue de material electoral, cubriendo los once distritos de la provincia de La Unión, dos distritos de Condesuyos y ocho centros poblados de ambas jurisdicciones, en la región Arequipa.

La operación movilizó a 17 unidades vehiculares en igual número de rutas, consiguiendo el arribo al 100% del material a sus destinos y garantizando las condiciones necesarias para el proceso electoral de este domingo 7 de junio. El material será destinado a 23 locales de votación y 67 mesas de sufragio.

SUSTO EN LA RUTA A ALCA

El único momento de tensión se registró durante el traslado hacia el distrito de Alca, cuando la unidad asignada a la Ruta N.º 14 salió momentáneamente de la carretera en el sector Viscos, antes de llegar a Cotahuasi, al intentar esquivar piedras en la vía, sufriendo daños en los neumáticos.

La respuesta fue inmediata, pues el material electoral fue transbordado a otra unidad de la misma ruta y llegó a su destino alrededor del mediodía, sin retrasos y bajo la supervisión de la ONPE, Policía Nacional y un fiscalizador del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

SEGUNDA ETAPA

La jefa de la ODPE Condesuyos, Reyna Isabel Balboa Ramírez, anunció que este sábado se ejecutará la segunda etapa del despliegue hacia seis distritos de la provincia de Condesuyos y el centro poblado de Ispacas, para lo cual se han previsto siete unidades y el mismo número de rutas.

La operación arrancará a las 5:00 a.m. y se estima que concluirá hacia las 7:00 p.m., cubriendo 9 locales de votación y 37 mesas de sufragio.

Cabe mencionar que la ODPE Condesuyos tiene competencia sobre las provincias de Condesuyos y La Unión, una jurisdicción conformada por 19 distritos y nueve centros poblados, donde se han habilitado 32 locales de votación y 104 mesas de sufragio para un total de 26 773 electores.