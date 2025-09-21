Personal médico de EsSalud continuará con la huelga indefinida a pesar de que el Seguro Social de Salud declarará ilegal la medida de lucha y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) declaró imprudente la huelga iniciada el 9 de septiembre, advirtiéndose el inicio de acciones contra el personal que no se reintegre a sus labores.

Pese a estos anuncios, los manifestantes no desistirán su medida a nivel nacional, según informó el secretario del Cuerpo Médico del Hospital III Yanahuara, Juan Gallegos, quien detalló las medidas adoptadas.

“Desde el punto de vista legal, somos una institución pública de derecho privado, por lo tanto, pertenecemos al Estado, de manera que el Estado no puede irse contra el propio Estado, por lo tanto, el Ministerio de Trabajo no lo puede hacer, y menos el gerente, el gerente no tiene facultades para eso”, explicó ante el anuncio hecho por Segundo Acho, presidente ejecutivo de EsSalud.

DENUNCIA

Con estos motivos, los diversos sindicatos de EsSalud en Arequipa presentaron una denuncia ante la Fiscalía en contra de la resolución emitida, de otro lado, el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (Sinamssop) presentó ante el Poder Judicial una nulidad de la improcedencia de la huelga declarada por el MTPE.

Frente a los descuentos advertidos al personal de salud que continúe en huelga, Gallegos manifestó que aún es muy temprano para que este se haga notorio, “la huelga no es por dinero, estamos hablando de más recursos, de medicamentos, de la infraestructura, los equipos, la corrupción”, acotó.

En referencia a la afectación en la atención los asegurados a nivel nacional, el médico indicó que la falta de medicamentos, infraestructura y equipamiento adecuado también limita esta atención, siendo este trabajo de quienes dirigen EsSalud.

REUNIÓN

Cabe señalar que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, estará presente en la convención minera Perumin 37 este miércoles 24, frente a un posible acercamiento con el alto funcionario en su arribo a Arequipa, Gallegos señaló que esta medida será comunicada oportunamente por la dirigencia nacional.