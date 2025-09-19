Pese a que 9 de los 16 sindicatos en huelga en EsSalud a nivel nacional llegaron a algunos acuerdos, aún se mantiene la medida que, según comunicó ayer la Presidencia Ejecutiva de la Seguridad Social, es ilegal.

La gerencia de EsSalud anunció que iniciará las acciones administrativas correspondientes contra el personal que no cumpla con sus labores, en cumplimiento a la disposición del Ministerio de Trabajo, que declaró la ilegalidad del paro que comenzaron asistenciales el 9 de este mes.

Según un comunicado difundido ayer, en las últimas reuniones con los representantes de los sindicatos en huelga presentó diversas propuestas, entre ellas: Asignación extraordinaria por mejora de gestión para todo el personal, previa autorización del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe). Asignación por cumplimiento de actividades e indicadores de desempeño laboral desde 2026, propuesta rechazada por los gremios al solicitar incluir en el pago a personal con licencias o vacaciones. Además, incremento de 100 % del Régimen de Prestaciones Complementarias de Trabajo (RPCT) para el personal asistencial. Finalmente, la mejora de condiciones económicas derivadas de la negociación colectiva, en el marco fiscal establecido por Fonafe.

Desde Lima, el presidente Ejecutivo del Seguro Social de Salud (EsSalud), Segundo Acho, precisó que también se han establecido beneficios concretos como la entrega de canasta navideña, uniformes y otros incentivos.

Hace dos días, el segundo secretario general del sindicato de médicos en Arequipa, César Goicochea, sostuvo que la huelga busca garantizar derechos laborales y un servicio de calidad para los pacientes. Añadió que los sindicatos regionales insisten en el retiro del Decreto Legislativo 1666, que estiman va contra la intangibilidad de los recursos de salud.