Alrededor de 22 distritos de las provincias de Castilla y Condesuyos corren el riesgo de quedarse sin una fuente de agua a raíz de la deglaciación del nevado Coropuna. En este trajín por mitigar el daño causado por el cambio climático, las acciones desde la Gerencia Regional Ambiental parecen quedar relegadas, mientras otras actividades en la zona de influencia amenazan con acelerar el proceso de pérdida del glaciar.

MEDIDA

Como parte de las acciones del Comité Técnico Coropuna, la ONG Aedes, a cargo del proyecto para la creación del Área de Conservación Regional del nevado, sostuvo una reunión con las consejeras Natividad Taco (Castilla) y Roxana Llamocca (Condesuyos) en la sede del Consejo Regional de Arequipa la mañana del jueves, donde se informó la detección de denuncios mineros en la zona de influencia para el área de conservación.

Natividad Taco señaló que los documentos ingresados desde la Gerencia Regional de Energía y Minas muestran la presencia de zonas de explotación minera en los distritos de Andagua y Pampacolca (Castilla) y en el sector de Pucuncho, Salamanca (Condesuyos); no obstante, no se brindó mayores detalles sobre la actividad correspondiente a la minería artesanal en estas zonas.

Frente a esta situación, uno de los acuerdos tomados en esta mesa de trabajo es el pedido de una medida cautelar sobre la realización de actividades en estos espacios: “Se va a gestionar de manera conjunta la medida cautelar para cuidar estos espacios y ya no se intervenga bajo ningún criterio otro sector que afecte el nevado Coropuna”, manifestó.

RELEGADOS

En mayo del 2025, el Gobierno Regional de Arequipa presentó el proyecto del Área de Conservación Regional; sin embargo, la consejera por Castilla advirtió que el trabajo mostrado por la Gerencia Regional Ambiental no es trascendental, debido a la poca disposición de sus funcionarios de participar de este tipo de reuniones, donde deberían mostrar los avances hechos desde el Ejecutivo regional.

Hasta el momento, Aedes hizo el trabajo de sensibilización en 9 comunidades campesinas, 5 de ellas de Condesuyos y 4 de Castilla.

DEUDA

La mitigación de la deglaciación no se remonta a esta gestión; en el 2019 existía un proyecto también del Gobierno Regional de Arequipa que buscaba la mitigación; sin embargo, este quedó en solo estudios, los cuales aún no son saldados por la entidad regional, según informó Taco.

La legisladora regional advirtió que este proyecto no avanzó por la falta de pagos a los consultores, siendo este el caso de José Úbeda, quien presentó sus estudios en el 2022.

“Quisiéramos hacer una exhortación, una llamada de atención al gobierno regional, porque hasta la fecha, desde la entrega de todo el estudio glaciológico del permafrost que ha entregado el señor José Úbeda, no se le pagan sus honorarios, y ese es un gran problema también, porque eso no ha permitido que este proyecto que tenía el gobierno regional avance”, lamentó.

A FUTURO

Desde hace 50 años el nevado Coropuna ingresó a una etapa de deglaciación y, según estimaciones, podría perder por completo su capa de nieve hacia el 2050 de no mitigarse el daño que generaría directamente a la actividad agrícola de la zona que depende del recurso hídrico, además de afectar el agua para consumo humano de las comunidades.