Este sábado 11 de abril, Correo llegó hasta el mercado Nueva Aurora, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para conocer el precio de los productos de primera necesidad. A comparación de la semana pasada, algunos comerciantes informaron que disminuyó el costo de algunas carnes.

Al respecto, en las carnes, el kilo de pollo se expende desde 10.80 soles, mientras que la carne de res a 20.00 soles y de cerdo en promedio a 16.50 soles (de acuerdo al corte). Además, la plancha de huevos que contiene 30 unidades se vende desde 13.00 soles, dependiendo del tamaño.

Respecto a las verduras, el kilo de cebolla se cotiza entre 2.50 y 3.00 soles, la zanahoria en 1.50 soles, tomate a 2.00 soles, choclo a 2.50 soles, zapallo a 3.00 soles, betarraga entre 2.50 y 3.00 soles, vainita a 4.00 soles, arveja a 7.00 soles, pepinillo a 2.00 soles y limón desde 5.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, el kilo de camote y yuca a 3.00 soles, papa canchan a 12.00 por 5 kilos, única a 2.50 y peruanita desde 4.00.

VIDEO EN VIVO: