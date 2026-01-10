A más de una semana de las celebraciones por Año Nuevo, comerciantes señalaron que los precios de algunos productos de primera necesidad registran un incremento en los mercados de Arequipa. Por ello, Correo llegó hasta el mercado Nueva Esperanza, para consultar los costos.

En ese sentido, el kilo de pollo se expende desde 10.50 soles, cuando la semana anterior se vendía a 10.30. Según el comerciante Jhazmani Cayo, debió bajar el precio del ave, pero no se concretó.

Entre otras carnes, el kilo de res se vende a 18.00 soles, y cerdo a 13.80 soles (brazuelo) y 17.50 soles (costilla).

Respecto a las verduras, la cebolla a 1.00 soles, zanahoria a 2.00 soles, habas a 3.50 soles, choclo a 3.00 soles, zapallo entre 3.00 y 4.50 soles, betarraga a 2.50 soles, la unidad de lechuga a 2.00 soles, calabaza a 1.50 soles, arveja a 3.00 soles, vainita a 4.50 soles, y limón a 4.00 soles.

Asimismo, en tubérculos, el kilo de camote a 2.50 soles, yuca a 3.00 soles y papa rosada a 7.50 soles (5 kilos).