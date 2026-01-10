Giovanna Delvis Manchego Mendoza recientemente fue designada como gerenta de vivienda en el Gobierno Regional de Arequipa mediante Resolución Ejecutiva Regional N.º 001-2026-GRA/GR, pero la funcionaria ya viene ejerciendo funciones como parte del directorio en el Instituto Municipal de Planeamiento de Arequipa (IMPLA), en la municipalidad provincial desde el año pasado, lo cual fue cuestionado por regidores provinciales.

Entre los cuestionamientos se encuentra la regidora Mayra Sumari, quien advirtió un posible conflicto de intereses. Si bien reconoció que no existiría una incompatibilidad económica, precisó que la naturaleza de ambos cargos sí genera una situación problemática, ya que una gerencia regional demanda dedicación exclusiva con disponibilidad permanente.

Asimismo, Sumari alertó que esta doble función podría afectar el desempeño en el IMPLA, que enfrenta cuestionamientos y una agenda importante, como la aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT).

“El PDM no es cualquier documento, es un instrumento de gestión que va a regir por 20 años y requiere que se le dé la importancia del caso”, precisó.

Asimismo, consideró “desatinado” que la funcionaria haya aceptado un segundo cargo de alta responsabilidad en un contexto en el que el IMPLA requiere tiempo, presencia y dedicación. “Cómo podríamos nosotros tener la certeza de que va a realizar adecuadamente ambas funciones. Claro, no la hay”, cuestionó.

DEFIENDEN

Mientras tanto, desde la Subgerencia de Imagen Institucional, la funcionaria no percibe una remuneración mensual en el IMPLA, sino dietas por sesión, y su labor se limita a la evaluación de planes ya elaborados, sin asumir funciones de gestión. Añadieron que el directorio se reúne una vez por semana, lo que permitiría compatibilizar ambos cargos.