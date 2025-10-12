Unos 1,300 comerciantes del mercado San Camilo suspenderán la atención al público este martes 14 de octubre desde las 9:00 a.m., en protesta por la falta de atención de la Municipalidad Provincial de Arequipa a los problemas del histórico centro de abasto. La medida fue acordada en asamblea general y contempla una marcha pacífica hacia la sede de la comuna.

El presidente de la Asociación de Comerciantes, Cosme Casos Vilca, explicó que la protesta surge tras meses de espera, sin respuesta a los compromisos asumidos por la municipalidad. “Nos están meciendo. Desde abril venimos esperando soluciones y nunca hemos sido escuchados por el señor alcalde”, señaló.

PEDIDOS

Entre los principales reclamos se encuentra la modificación de la ordenanza municipal 1086, que dispone que, al fallecer un titular, el puesto revierte automáticamente a la municipalidad. Casos calificó esta disposición de “injusta”, pues deja sin sustento a las familias de los comerciantes fallecidos durante la pandemia. “No pedimos herencia, pedimos el derecho a regularizar a nombre de los hijos o cónyuges”, indicó.

Otro punto de la agenda es el pedido para que se permita el uso de cocinas a gas o eléctricas en los puestos de comida, y que la municipalidad ejecute el mantenimiento integral del mercado, que cuenta con 144 años de antigüedad.