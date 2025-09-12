Los mercados en Arequipa son una pieza importante en la economía local y no todos se ubican en la explanada comercial de Andrés Avelino Cáceres, sino también en otras partes de la ciudad, como lo es la vía de Evitamiento, en el distrito de Cerro Colorado.

Uno de ellos es el mercado mayorista Señor de Huanca, que ayer celebró su 13° Aniversario con diferentes actividades, no solo por cumplir un año más, sino en honor a su patrono, quien consideran que los cuidó e iluminó en todo este tiempo.

ESFUERZO

“Sin duda no ha sido fácil, durante estos años hubo momentos difíciles, pero entre todos salimos adelante”, dijo muy emocionada Dora Taco, presidenta de la Asociación de Comerciantes del mercado Señor de Huanca.

Detalló que el principal objetivo que tuvieron, más que ser un centro de abasto, era el de vender productos a precio por mayor y por cantidad, pero con productores directos. Tras estos 13 años, son un referente en la venta de diferentes productos, no solo de Arequipa, sino de diversas regiones de la macrorregión sur del país.

“Lo que queremos para futuro es mejorar nuestros servicios, tener un asfaltado para tener buenos accesos, somo más de 120 comerciantes de diferentes rubros, no solo de Arequipa, hay compañeros de Cusco, Puno, Tacna”, agregó.

FESTEJO

Como partes de las actividades por este aniversario, ayer se realizó una ceremonia central contando con la participación de la mayoría de socios y comerciantes del mercado.

Pero, el evento esperado por todos, fue la demostración de platos y alimentos de cada sección del centro de abasto.

Desde dulces de camote, chicharrón, ajíes, postres a base de zanahoria, entre otros, fueron presentados a un jurado que no solo calificó el sabor de cada preparación, sino también las bondades naturales y de alimentación de todo lo presentado.

Tras un exhaustivo análisis, los ganadores fueron de la sección de Ajo, con más de 90 puntos. Los jueces calificaron no solo los platos presentados, como pan al ajo, chicharrón con ajo, entre otros, sino también la explicación y la importancia del consumo de este producto para la salud.

En segundo y tercer lugar fueron las secciones de maíz morado y zapallo, respectivamente. Al término de la competencia, se realizó la degustación de todos los platos preparados.

Horas después, los comerciantes disfrutaron de un concurso de danzas que atrajo también a los compradores.