Instalarán una mesa técnica este jueves en el Gobierno Regional de Arequipa con el objetivo de definir soluciones y adoptar medidas concretas frente a los continuos derrumbes en la zona de Alto Siguas–Majes, cuya expansión amenaza con alcanzar la carretera Panamericana Sur.

La decisión fue asumida, luego de registrarse un nuevo deslizamiento el fin de semana. Ante esta situación, los representantes del Instituto Geofísico del Perú (IGP), la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, AUTODEMA, la Municipalidad Provincial de Majes, la Junta de Usuarios de Irrigación Majes, SUTRAN, Provías Nacional, DIVOPUS Caylloma y el Consejo Regional, entre otros realizaron una inspección en campo.

DESLIZAMIENTO A LA PANAMERICANA SUR ALCANZARÍA EN 5 AÑOS

No obstante, este problema no es reciente. Los deslizamientos se registran hace años sin que, hasta el momento, se hayan implementado acciones efectivas por parte de las autoridades regionales ni de las entidades competentes.

El consejero regional Osías Ortiz advirtió que, según reportes del Ingemmet, los derrumbes podrían alcanzar la Panamericana Sur en un plazo aproximado de cinco años. En esa línea, cuestionó que la concesionaria Covinca no haya presentado un expediente técnico integral que contemple una posible modificación de la ruta ni medidas preventivas concretas, situación que se agrava debido a la proximidad del vencimiento de su contrato.

Ortiz precisó que dicho expediente debe incluir estudios geológicos y geotécnicos; mediciones del avance del deslizamiento; así como el diseño de obras de contención, como muros y sistemas de drenaje; además de un plan de contingencia con rutas alternas.

La ausencia de un plan técnico para enfrentar esta problemática evidenciaría una grave omisión, considerando que los derrumbes han afectado durante años, incluso dañando el canal de riego utilizado por los agricultores de Siguas.

De concretarse el cierre de la Panamericana Sur, las consecuencias serían severas: miles de conductores y pasajeros se verían afectados, comprometiendo la conectividad entre el norte y el sur del país, así como el intercambio comercial, con pérdidas económicas de millones de soles.

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