El consejero regional de Arequipa, César Huamantuma, confirmó que el Ministerio Público inició diligencias preliminares contra el exgerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Johan Cano. La notificación oficial, emitida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Arequipa, tiene fecha del 4 de septiembre de 2025 y está a cargo del fiscal Jaime Israel Callisaya Gutiérrez.

El caso se abrió por el presunto delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, luego de la difusión de pantallazos de conversaciones de WhatsApp que se hicieron públicos hace tres días. En esos mensajes, Cano habría planificado la salida del entonces gerente de Infraestructura, Fabián Enríquez, con el fin de asumir el control de esta área estratégica. También se mencionaría la intención de direccionar proyectos viales millonarios como Huambo, Jacaña y Cabrerías.

Tras la revelación de estos chats, Cano presentó su renuncia al cargo de gerente general, alegando que no quería entorpecer la gestión regional. Previamente, acudió a la Fiscalía para entregar su celular, pero no fue recibido debido a que existe un procedimiento formal para la incautación y revisión del equipo.

El gobernador Rohel Sánchez salió en defensa de su exgerente, calificando la difusión de los pantallazos como una “patraña” y un “espectáculo”. Asimismo, responsabilizó a los futuros candidatos que participarán en las próximas elecciones de estar detrás de este hecho.