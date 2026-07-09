La delegación de kickboxing de Mollendo retornó a la ciudad portuaria, provincia de Islay, región Arequipa, consagrándose en lo más alto del Campeonato Nacional de Kickboxing Federado, tras una destacada participación que dejó al equipo con valiosas medallas.

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Los jóvenes de "Mollendo Fight" viajaron a la capital de Lima con un objetivo claro, conscientes del alto nivel de competencia que enfrentarían ante los mejores exponentes del país. Sobre el tatami y el ring, la garra mollendina se hizo notar desde la primera pelea.

El campeonato se llevó a cabo durante tres días, donde cada mollendino destacó en su propia categoría. “Nos fuimos de Mollendo a Lima con una ilusión. Regresamos con el oro. Gracias a los jóvenes por afrontar sus peleas con gran esfuerzo, por sacar el pecho con Mollendo”, expresó el entrenador Jerson Santillán.

GANADORES

Grissel Márquez (medalla de oro), Ronal Toledo (dos de oro y uno de bronce), Cristofer Medina (medalla de plata), Aron Márquez (bronce) y Simiana Curay (bronce).

Santillán agradeció a las empresas que apoyaron a los jóvenes mollendinos y a los padres que siempre estuvieron presentes en cada torneo.

Mollendinos (Arequipa) triunfan en el campeonato nacional de kickboxing, realizado en Lima. Foto: Mollendo Fight.

Mollendinos (Arequipa) triunfan en el campeonato nacional de kickboxing, realizado en Lima. Foto: Mollendo Fight.