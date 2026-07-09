Un amago de incendio se registró en el interior de un puesto de venta de comida ubicado en el mercado Micaela Bastidas, en el asentamiento humano Justicia, Paz y Vida. El incidente, fue provocado por la explosión de una válvula que conectaba la cocina con un tanque de gas mientras la propietaria preparaba el almuerzo para sus clientes.

Pese a que el siniestro fue controlado a tiempo por serenos, bomberos y policía, se reportaron daños materiales y tres personas resultaron heridas: una mujer y dos menores de edad, sufrieron quemaduras en las manos y el rostro.

Con el apoyo del personal del SAMU, la mujer fue trasladada al hospital Daniel Alcides Carrión, mientras que las menores fueron derivadas al Hospital El Carmen para recibir atención médica especializada

Balones defectuosos

A raíz de este suceso, el Teniente CBP Aguilar Valer, 1er. Jefe de Compañía B30, lanzó una advertencia sobre el peligro de utilizar balones de gas que no cumplen con las condiciones de seguridad requeridas.

“Existe la preocupación de que estos balones estén siendo recargados de manera irregular en grifos, debido al bajo precio, lo que genera deficiencias técnicas en las válvulas y aumenta significativamente el riesgo de explosiones e incendios”, señaló Aguilar Valer.