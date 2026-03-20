El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) asumirá la responsabilidad de definir una solución definitiva frente al derrumbe registrado en el sector de Alto Siguas-Majes, que amenaza la transitabilidad de la carretera Panamericana Sur y afecta zonas agrícolas del valle.

Este acuerdo se alcanzó tras una reunión de coordinación dirigida por la gerencia de Gestión de Riesgos del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en la que participaron entidades técnicas y autoridades. Según la información del GRA, el encuentro realizado el jueves, permitió evaluar de manera integral los riesgos, entre ellos el posible impacto en la carretera de la Panamericana Sur, filtraciones de agua, afectación de cultivos y la vulnerabilidad de poblaciones cercanas.

Los especialistas del Instituto Geofísico del Perú (IGP) señalaron que las áreas agrícolas son las más afectadas por el deslizamiento. Asimismo, coincidieron en la urgencia de implementar medidas inmediatas como el monitoreo permanente del fenómeno, la evaluación de la transitabilidad de la carretera y la habilitación de rutas alternas para garantizar la seguridad vial.

Los agricultores y pobladores de la zona advirtieron sobre la pérdida progresiva de terrenos de cultivo y el riesgo en la infraestructura de riego, incluyendo el canal principal de agua, clave para la actividad productiva del valle.

Como parte de los acuerdos, además de la intervención del Ministerio de Transportes, se realizará una Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN/EVAR) en el Valle de Siguas, mientras que el IGP elaborará estudios técnicos adicionales. En paralelo, la Municipalidad Distrital de Majes implementará señalización de seguridad en las zonas de riesgo.

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