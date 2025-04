El gerente de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa Miguel Ochoa Cuadros, respondió esta mañana que no retirarán los vehículos siniestrados que fueron estacionados frente al parque Duhamel, luego que la Defensoría del Pueblo exhortó al municipio a tomar acciones inmediatas para reubicar estos vehículos que fueron trasladados de la comisaría de la calle Palacio Viejo.

El funcionario precisó que esta zona azul siempre fue un lugar de estacionamiento de autos, la diferencia es que ahora son vehículos accidentados. Desde su perspectiva, el malestar de los comerciantes es que antes, ellos estacionaban sus unidades.

Aunque la Defensoría dijo que estas unidades que ocupan la calle Deán Valdivia afectan las actividades económicas de los comerciantes, el gerente Ochoa respondió que los autos están estacionados en la zona azul y no en la vereda o dentro de las galerías, por lo tanto, no hay afección alguna. Indicó que en la zona no está permitido el comercio ambulatorio.

Además, indicó que esta medida se asumió en beneficio de la mayoría de los ciudadanos, con el fin de descongestionar la calle Palacio Viejo, considerando que la comisaría obstruía un carril de la vía con los autos intervenidos.

Respecto al pago por el uso de la zona azul, el funcionario resaltó que la Policía Nacional no pagará por la ocupación de esta cuadra, debido al convenio con la Beneficencia Pública de Arequipa.

Ochoa Cuadros dijo que el mismo traslado se puede realizar para descongestionar la calle en la comisaría Santa Marta, en la Divincri en la calle Goyeneche.