Al menos 100 trabajadores del régimen 728 de la Municipalidad Distrital de Tiabaya en Arequipa realizaron un plantón esta mañana para exigir el pago de sus remuneraciones adeudadas desde enero de 2026. La medida afectó los servicios de Jardinería, Limpieza Pública y Serenazgo.

Los obreros se concentraron en exteriores de la comuna distrital para expresar su malestar, señalando que el retraso en los pagos no es un hecho aislado. La representante del Sindicato de Trabajadores Municipales (Sitramun) informó que desde el año pasado los salarios se abonan con hasta 15 días de demora, situación que ahora se ha agravado, porque el sueldo recién se pagaría en marzo.

Por su parte, el alcalde distrital, Godofredo Delgado Dueñas explicó que la falta de pago responde a la demora en la transferencia de recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), que, según indicó, el Ministerio de Economía y Finanzas debe realizar la transferencia esta semana.

No obstante, la autoridad advirtió que el monto estimado de transferencia, de 180 mil soles, sería insuficiente para cubrir la planilla total del personal municipal. Añadió que la comuna enfrenta además una baja recaudación por impuesto predial y arbitrios, que apenas alcanza al 10% de los contribuyentes del distrito, lo que limita la capacidad económica para cubrir los gastos.

