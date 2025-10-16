La Municipalidad Distrital de Mariano Melgar tiene abandonados los bienes donados por la Sunat hace un año y 8 meses en sus almacenes. Según el informe del Órgano de Control Institucional (OCI), en la inspección del 26 de septiembre de 2025, se halló que varios productos, incluidos compresoras de aire, un minicargador Caterpillar del año 2014, un vehículo del 2008 y una faja transportadora de caucho, aún no fueron distribuidos.

Los bienes donados incluyen 33 compresoras de aire, junto con otros artículos como parlantes, zapatillas, blusas para dama y polos enterizos. Además, bienes como batidoras, planchas y calzado, que debían ser distribuidos por la Gerencia de Desarrollo Social, continúan pendientes de entrega. También se reporta que el auto de la marca Mazda 2008 y el minicargador, permanecen inoperativos en el almacén y nunca fueron utilizados, debido a que no cuenta con placas. Además, requiere de una reparación.

DESVÍO

Algunos productos como morrales, mochilas, adaptadores, cables, sí fueron entregados, pero a las oficinas municipales el 25 de mayo del 2025, incluyendo la gerencia de Atención al Ciudadano y la gerencia de Fiscalización. Sin embargo, debieron ser para la compañía de bomberos de Mariano Melgar y Valdivieso N°186, así como a las asociaciones del distrito.​