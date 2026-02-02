Las intensas lluvias, nevadas y granizadas que se registran en la región Arequipa están provocando la muerte de cientos de animales en distintas provincias, principalmente en zonas rurales ubicadas por encima de los 3 mil metros de altitud, donde la actividad pecuaria constituye el principal sustento económico de las familias.

Una de las provincias más afectadas es Condesuyos. En el centro poblado de Umachulco, distrito de Cayarani, la alcaldesa del centro poblado, Celia Quispe López, informó que se ha registrado la muerte de alpacas y ovejas, con pérdidas estimadas entre 10 y 20 animales por poblador, afectando directamente a familias que dependen de la ganadería y la agricultura para su subsistencia.

Además, precisó que su localidad permanece prácticamente incomunicada debido a la interrupción de las dos únicas vías de acceso a causa de las lluvias y nevadas. “Estamos muy alejados de nuestro distrito y de nuestra provincia, son casi 12 horas de camino, y ahora por las lluvias las carreteras están interrumpidas. Para movilizarnos tenemos que caminar entre dos y tres horas hasta Orcopampa (Castilla)”, señaló.

En el mismo distrito de Cayarani, el centro poblado de Arcata también reporta severas pérdidas. Su alcalde, Martín Huamaní, manifestó que las lluvias vienen ocasionando una elevada mortandad de animales, donde se ha reportado la pérdida de 300 cabezas de ganado.

CAYLLOMA

En la provincia de Caylloma, la emergencia se extiende al centro poblado de Jachaña, ubicado a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar. Su alcalde, Mauro Yucra, alertó que: “En promedio mueren alrededor de 20 crías de alpaca por familia, además de dos alpacas madres que también fallecen cada mes por las nevadas. En Jachaña existen cerca de 300 familias, y la ganadería es nuestra única fuente de ingreso”, precisó.

Yucra añadió que, pese a haber enviado documentos tanto a la municipalidad distrital de Caylloma como al Gobierno Regional de Arequipa, la ayuda no llega de manera oportuna, y que los cobertizos existentes resultan insuficientes para proteger al ganado frente a las bajas temperaturas extremas.

La problemática también alcanza al centro poblado de Cotacota, en el distrito de Tisco, provincia de Caylloma. Su alcalde, Genaro Noa Ramos, informó que las lluvias torrenciales han deteriorado gravemente las carreteras de acceso y han iniciado una mortandad progresiva de alpacas.

Según detalló, la pérdida de ganado en Cotacota podría bordear entre el 10 % y 20 %, considerando que la temporada de lluvias recién se intensifica, lo que genera preocupación entre las familias dedicadas exclusivamente a la crianza de animales.

CASTILLA

Uno de los distritos más golpeados es Choco, donde una granizada ocasionó severos daños a los medios de vida de la población. De acuerdo con el reporte complementario del COEN–INDECI, se reportó la muerte de 161 cabezas de ganado y la afectación de 4,092 animales. La emergencia impactó directamente a los anexos de Pampuyo, Ojuyo, Sihuincha y Pachahumade, donde la producción pecuaria resultó seriamente dañada.

Las autoridades de los centros poblados afectados coincidieron en exhortar al Gobierno Regional de Arequipa y al Ejecutivo a brindar una atención urgente, con apoyo en alimentos para el ganado, cobertizos, rehabilitación de vías y asistencia directa, ante una emergencia que continúa golpeando con fuerza a la ganadería altoandina.

SENAMHI ALERTA LLUVIAS

De acuerdo con un aviso del SENAMHI, el fin de semana se presentaron precipitaciones de moderada a fuerte intensidad en la sierra, que incluyeron nieve, granizo, aguanieve y lluvia, especialmente en zonas ubicadas por encima de los 2,800 m s. n. m., mientras que las nevadas se presentaron en localidades sobre los 3,800 m s. n. m. de la sierra central y sur.