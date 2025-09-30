Zeinet, una menor de tan solo 4 años de edad, permanece en estado delicado en el Hospital Honorio Delgado Espinoza, luego de sufrir un fuerte accidente en su vivienda en Juliaca, Puno.

El hecho ocurrió el último domingo 21 de setiembre al promediar las 3 de la tarde, cuando la pequeña cayó de cabeza desde el techo del primer piso de su casa. Su madre, Lourdes Paricanaza, relata que inmediatamente la llevó al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, pero allí no habrían querido atenderla por ser domingo, derivándola a una clínica privada.

En este establecimiento le realizaron una tomografía, pero al no contar con camas UCI le recomendaron regresar al hospital, donde el médico de turno le habría señalado que no podía operarla. Ante esta negativa, Lourdes nuevamente salió en busca de doctores, clínicas, pero no consiguió.

En medio de la desesperación, regresó el nosocomio, donde pidió que la estabilicen al menos. "Me dijeron que mi niña estaba muy grave y regrese al hospital y pedí que me la estabilicen por lo menos, porque mi niña en mis brazos no va a morir, ella necesita atención, es una emergencia", dijo entre lágrimas.

Recién en el cambio de turno, a las 8 de la noche, otro médico la evaluó y demandó que debería ser transferida al hospital regional de Arequipa, donde recién fue operada. No obstante, su estado es crítico debido a complicaciones de presión arterial. “Los médicos de Arequipa me dicen que debían transferirla mucho antes (...) Ahora, mi niña no está reaccionado a los fuertes medicamentos”, expresó.

La madre pide apoyo a la población arequipeña para poder afrontar los gastos que demanda su estadía y tratamiento. Los aportes pueden realizarse a través del número Yape 958 399 743.