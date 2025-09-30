Un grupo de profesionales de la salud de los centros del primer nivel de atención, realizaron ayer una protesta en las instalaciones de la Red de Salud Arequipa – Caylloma por la reducción de guardias, medida que consideran no solo arbitraria sino también peligrosa para miles de familias que dependen de estos servicios.

La doctora Narvy Vásquez, exdirectora del centro de salud de Zamácola y actualmente desplazada a Ciudad Municipal, explicó que la medida del recorte de ocho a cinco guardias al mes afectará directamente a la población más necesitada. “Con las pocas guardias que ya tenemos, la demanda de pacientes apenas se logra atender. Reducirlas más, definitivamente se afectará a la gente”, señaló.

La médica explicó que las guardias son de 12 y hasta 24 horas, y que permiten cubrir, aunque parcialmente, la alta demanda existente. Dijo que en el centro de salud de Ciudad Municipal, atienden aproximadamente a 65 mil personas y el personal con el que cuentan es insuficiente. La cifra oficial con la que se sigue trabajando corresponde a un censo de hace más de diez años, por lo que esta brecha entre la realidad de la capacidad de atención con las estadísticas oficiales de la población, hace aún más difícil responder a las necesidades de los usuarios.

“Hay un presupuesto asignado para las guardias que están establecidas, y ahora dicen que no hay recursos y que nosotros no necesitamos trabajar más guardias porque la población no lo necesita. Pareciera que viven en otro mundo”, sostuvo la medico.

PEDIDO

Sin embargo, insiste en que no se trata de explotar a los trabajadores, sino de garantizar recursos humanos suficientes: “El problema no es que trabajemos más, sino que el sistema debería contratar más personal. No se puede jugar con la salud de la población”.

Además, denunció que existirían amenazas desde las instancias administrativas que advierten sanciones a quienes no cumplan las disposiciones, lo que genera mayor presión sobre el personal. “En lugar de apoyarnos, nos mandan avisos y advertencias, cuando el objetivo debería ser atender a la población”, expresó la trabajadora, quien sostuvo que la reducción se aplicará para técnicos, enfermeras y médicos a partir de mañana.

RECLAMOS

El Personal asistencial sostuvo que también se movilizarán hacia el Gobierno Regional de Arequipa para exigir que se cumplan las guardias programadas.