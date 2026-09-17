Alexander R. C., de 8 años, permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, luego de sufrir quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 60% de su cuerpo durante el incendio de su vivienda ocurrido en la provincia puneña de Sandia, donde fallecieron su hermano y su abuelita.

José Tanco, subdirector del hospital Honorio Delgado, informó que el menor ingresó la madrugada de ayer al área de shock trauma debido a la gravedad de las lesiones. Tras ser evaluado por los especialistas, se determinó que las quemaduras comprometieron principalmente los brazos y manos, el abdomen, las extremidades inferiores y una pequeña parte del rostro.

Pese a la extensión de las lesiones, el niño se encuentra despierto y, hasta el momento, no presenta compromiso de órganos ni de las vías respiratorias. Recibe oxígeno mediante una cánula nasal y su evolución permitirá que los médicos comiencen con su alimentación por vía oral.

“El compromiso es del 60% del cuerpo, con quemaduras de segundo y tercer grado. No existe afectación de la vía aérea ni de otros órganos”, explicó Tanco.

Como parte del tratamiento, el menor ya fue sometido a una primera limpieza quirúrgica de las zonas afectadas en sala de operaciones. Según el especialista, estas curaciones deberán realizarse aproximadamente cada 48 horas para retirar tejido dañado y vigilar la evolución de las heridas.

Está previsto que vuelva a ingresar a sala de operaciones para una nueva curación y, posteriormente, conforme avance su recuperación, se evaluará si es necesario realizar injertos de piel en las áreas que presenten mayor daño.

Tanco señaló que su hospitalización podría ser por al menos 15 días, aunque el tiempo dependerá de la respuesta del menor a las curaciones y de la evolución de las lesiones.

EXPLOSIÓN

El niño fue trasladado desde Sandia hasta Arequipa después del incendio registrado durante la mañana del martes en su vivienda del jirón Independencia. En el siniestro fallecieron su abuelita Cecilia Cano Ancco, de 80 años, y su hermano menor de solo 3 años.

Sobre el origen del fuego existen, por ahora, versiones preliminares. Por versión de familiares, se informó al hospital que las quemaduras se produjeron tras la explosión de un balón de gas. Sin embargo, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Puno señaló inicialmente que el incendio podría haberse originado por un cortocircuito en las instalaciones eléctricas. Las circunstancias reales deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes en Puno.

El incendio comenzó aproximadamente a las 5:30 de la mañana y dejó la vivienda inhabitable. Serenazgo y vecinos participaron en las labores para controlar las llamas, que fueron sofocadas alrededor de las 6:20 a. m. Posteriormente, personal de Defensa Civil realizó la evaluación de daños.