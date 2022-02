No van más, aproximadamente 10 montañistas que estaban apoyando en la búsqueda de Natacha de Crombrugghe, decidieron dejar esta labor y regresar a Arequipa, muchos de ellos continúan en Chivay, pero tampoco volverían a descender al cañón del Colca para ubicar a la turista belga que lleva más de 15 días de desaparecida.

En conversación con Correo, muchos de ellos prefirieron no dar su nombre, indicaron que existían hasta cuatro grupos de rescatistas, pero, dos de ellos decidieron dejar la búsqueda por diversos motivos, el primero es la falta de recursos económicos y la carencia de indicios concretos además de la ausencia de una coordinación con la Policía de Alta Montaña y de los agentes de la comisaría de Cabanaconde.

“Nosotros, mi grupo, venimos a apoyar, no a buscar dinero, si no a colaborar con lo que sabemos hacer, pero nos encontramos con una falta de coordinación, porque todo mundo busca por donde le da la gana, la Policía debería liderar estas expediciones y tomarnos en cuenta, pero no vemos esta coordinación”, dijo uno de los montañistas.

Algunos de los rescatistas llegaron a Cabanaconde con sus propios medios y al no encontrar este apoyo, decidieron abandonar la búsqueda.

Continúan las labores de búsqueda.





LOS QUE QUEDAN

En la zona, se supo que quedan dos grupos, uno el que fue liderado por Eloy Cacya, quien se retiró por problemas familiares, otro que tiene el apoyo de Autocolca quienes continúan descendiendo por el cañón del Colca para encontrar un rastro de Natacha.

Además, existen dos grupos de policías de Alta Montaña quienes apoyados por un dron y el perro Wally, continúan recorriendo diversos sectores para encontrar a Natacha.

FISCALÍA EN BRUSELAS

La fiscalía pública federal en Bruselas en Bélgica ha pedido intervenir por el caso de la abogada Natacha de Crombrugghe (28) quien lleva 18 días desaparecida en el valle del Colca, en la provincia de Caylloma.

Diversos medios belgas como el portal DeMorgen.be ha informado que la Fiscalía de dicho país ha requerido información del caso. Anteriormente dieron a conocer que, durante la diligencia hecha en el hostal La Estancia, donde estuvo hospedada la turista y, además, dejó su mochila, la fiscal Sarah Durant, de la fiscalía de Bruselas, dijo al portal que estaban investigando si podían deducir algo del contenido de la mochila.

Ahora se sabe que Natacha sí fue vista por la dueña del hostal salir la madrugada del 24 de enero supuestamente para dirigirse al valle de Sangalle que está entre dos a tres horas de camino. Lo raro es que la turista solo se llevó puesta su ropa para hacer trekking y cargo con dos pares de zapatillas, una tablet y su Iphone.

Se realizaron diligencias en el hotel donde se hospedó Natacha.

SITUACIÓN

En Perú, la Policía y el Ministerio Público saben de las intensiones de la Fiscalía belga, pero se desconoce en qué grado podrían intervenir en las diligencias que realizan las autoridades peruanas en el valle del Colca.

De momento, la Policía de dicho país ha colaborado con sus pares peruanos en brindar las marcas del GPS del celular de Natacha en Cabanaconde, a donde llegó luego de visitar la Amazonía, Cusco y Puno en su viaje emprendido por Latinoamérica para su autoconocimiento y autorrealización.

